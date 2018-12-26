Değişim Uzmanları Uzmanlık Belgelerine Erişti

Değişim Hayattır! Değişim İle Yenilen! Değişimi Keşfet! Değişim İle Özgürleş! Şimdi Değişim Zamanı! Sloganları ile değişimin önce bireyin kendinde başladığını tüm dünyaya duyurmaya kararlı 15 Değişim Uzmanı sertifikalarını aldı.

Sertifikalarını alan Uzmanlar, Değişim Sanatı programlarını tüm dünyaya coşkuyla sunmaya hazırlanıyor. Dünya Değişim Akademisi kurucuları tarafından 55 yıllık birikimin sonucunda oluşturulan 60'ın üzerinde değişim programı, kişisel gelişim alanında çığır açacak bir dinamizm ile insanın ve toplumun olumlu bir şekilde değişmesini, barış dolu bir dünyaya geçilmesini amaçlıyor.

DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ KURUCULARI ŞU AÇIKLAMALARI YAPTI:

"Değişim programları insanı fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeylerde olumlu bir şekilde etkileyen pratik tekniklerden oluşuyor. Bu teknikler senelerce uygulanan teorik ve pratik tecrübeye dayanıyor, süreç içinde binlerce insan bu tekniklerden yararlandı ve olumlu değişimler yaşadı. Bu uygulamalar sonucunda insan hayatının nasıl pozitif bir şekilde değiştiğini gördüğümüz için, Değişim Uzmanlarını yetiştirmeye karar verdik. Değişim Uzmanları ve onların uygulayacağı Değişim Sanatı programları sayesinde insanların bilinç seviyesi yükselecek, gelecek daha parlak ve umut verici olacak. Dünyanın bilinçli bir değişim yaşamasını amaçlıyoruz." dediler.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden (YENİSEM) Özlem Gönül ise Değişim Uzmanı yetiştirmek için Dünya Değişim Akademisi ile ortaklaşa başlatılan sertifika programının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek,"İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Dünya Değişim Akademisi yeni yılda da işbirliğini devam ettirecek. 11 Mart 2019 ile 15 Haziran 2019 tarihlerinde yeni programlar açılacak ve bu programlar periyodik olarak devam edecek. Değişim Uzmanı olmak isteyen herkesi eğitimlere bekliyoruz" dedi.

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR?

Günümüzün depresyon, stres, gerginlik, korku gibi pekçok sorununa pratik çözümler sunan, 60'tan fazla konuda Değişim Sanatı tekniklerinin pratik olarak eğitimini veren, bireyin özdeki doğal kişiliği üzerine sonradan eklenmiş,dayatılmış, öğretilmiş inanç ve kalıpları aşmasına destek olan uzmanlardır.

Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarını keşfetmeleri yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren ve motive eden profesyonellerdir.

Kişisel değişim programlarının temel dayanağı kişinin uzaklaştığı orijinalliğine yani öznelliğine yeniden ulaşması için gerekli teorik ve pratik bilgi ile donanımı sağlamaktır. Bireyin kendi ile ilgili sorular sorması ve daha iyi bir hayat yolu araması kişisel değişim için bir başlangıçtır.

İnsan ne yaparsa yapsın değişime direnemez, doğduğu andan öldüğü ana kadar sürekli bir değişim dinamiği içindedir, çünkü değişim evrensel bir kanundur. İşte Değişim Uzmanı, insanın kaçamadığı değişimi yönetmesine ve yönlendirmesine destek olan uzmandır.

Değişim Sanatı bireye değişimi yönetmeyi ve yönlendirmeyi öğretir, Değişim Uzmanı ise bu konuda bireye rehberlik eder.

Değişim Sanatı sayesinde bireyde yargısız bir farkındalık gelişir, taraf tutmadan, yaşamı ve insanları bölmeden, kendini ve yaşamı bütünlük içinde tutarak yaşamayı öğrenir.

Değişim Sanatı sayesinde birey aşması gereken tüm engelleri aşar, yaşama yeni bakış açıları geliştirir, yaşamı yeniden yorumlamayı ve doyasıya yaşamayı keşfeder, sonuç olarak yeni bir insan olur.

Değişim Sanatı sayesinde ortaya çıkan yeni insan, olumsuz düşüncelerden, olumsuz yargı ve inanç kalıplarından özgür, öz disipline sahip, çalışkan, özgüvenli, yaratıcı, içsel gücünü doğru yönlendirebilen, ifade ve iletişim yeteneği gelişmiş, anlayış ve hoşgörü sahibi, stresi ve zamanı yönetebilen kişidir.

DEĞİŞİM SANATI PROGRAMLARI NELERDİR VE İNSANA NE KATAR?

Değişim Uzmanları liderliğinde uygulanan Değişim Sanatı programları ile kendi öz doğasını keşfeden ve potansiyellerini harekete geçiren birey için yaşam sonsuz olanaklar sunan bir maceraya dönüşecektir. İnsan coşku ve heyecan ile yaşama sarılacak ve geride kalan tek bir an için bile pişmanlık ya da kayıp duygusu yaşamayacaktır.

Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Ebeveyn Olma, Affetme gibi konularda uygulanan Değişim Sanatı programları insana hep özlediği ve aradığı aşk ve aile hayatını sunacaktır.

Korkuları Aşma, Kıskançlıktan Özgürleşme, Öfkeden Özgürleşme, Nefretten Özgürleşme gibi Değişim Sanatı programları ise bireyin baskıladığı ve bu nedenle içinde biriken, böylece negatif düşünce ve davranış kalıplarına neden olan olumsuz enerjileri atmasını ve daha hafif ve mutlu bir hayat sürmesini sağlayacaktır.

Sezgili Olma, Tekamül, Anda Kalma, Farkındalık, Kendini Bilme gibi Değişim Sanatı programları sayesinde ise birey görünenin arkasında gizli olanı fark edip keşfedecek ve aslında görünen ile gizli olanın derinde bütün teşkil ettiğini, bölünmenin sadece yüzeyde olduğunu anlayacaktır.

Liderlik, Motivasyon, Organizasyon ve Strateji Geliştirme, Zaman Yönetimi gibi pek çok konuda oluşturulan Değişim Sanatı programları ise iş ve kariyer yaşamında bireyi olmak istediği yere taşıyacaktır. Kişi, bireysel ya da grup halinde elde edilen kazanımların aslında tüm insanlığa ait olduğunu anlayacak ve bundan keyif alacaktır.

Başarı, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük gibi kavramlar üzerine oluşturulan Değişim Sanatı programları, bireyin elde ettiklerinin daha sorumlu olması için kendisine verildiğini anlamasını sağlayacaktır.

Ve daha pek çok Değişim Sanatı programı, Değişim Uzmanları rehberliğinde bireye aradığı hayat yolunu bulması ve bu yolda güven ve kararlılıkla yürümesi için gerekli olan değişimi yaşatarak, eski kabuğundan sıyrılıp yepyeni bir insan olması için rehber olacaktır.

Dünya Değişim Akademisi'nden alınan bilgiye göre 60'tan fazla değişim programı mevcut. Her program pratik tekniklerden oluşan uygulamalara dayanıyor.