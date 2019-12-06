Son Dakika Haberleri: Değişim ve gelişmelere uyum için polislere kurum tanıtımı
Son Dakika Güncel Değişim ve gelişmelere uyum için polislere kurum tanıtımı - Son Dakika

Değişim ve gelişmelere uyum için polislere kurum tanıtımı

6 saat önce

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personeline, değişim ve gelişmelere uyumu sağlamak için kurum tanıtım programları başladı.

Değişim ve gelişmelere uyum için polislere kurum tanıtımı, System.String[]

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personeline, değişim ve gelişmelere uyumu sağlamak için kurum tanıtım programları başladı.


İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelin,Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans salonunda İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit tarafından kurum tanıtımı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün talebi ile Emniyet Müdürlüğündeki personelin günün değişen koşullarına göre hizmet ile ilgili değişim ve gelişmelere uyumunu sağlamak, personele hizmet alanındaki yeniliklerin, gelişmelerin gerektirdiği bilgileri kazandırmak, iki kurum tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kurumlar arası etkileşim ve paylaşımın artırılması koordinasyonun sağlanması hedeflendiği bildirildi. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kurumsal faaliyet ve çalışmalarını sunum eşliğinde anlatarak, özellikle iki kurum arasında ortaklaşa yürütülen Kaçak Alkol, Tütün, Kenevir, Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevkleri ile ilgili yapılan ve yapılması gerekenler hususunda bilgilendirmeler yaptı. Macit, tanıtım toplantısının, emniyet teşkilatı ile eş güdüm sağlanması amacıyla yapılmasının yararlı olduğunu belirtti.


Daha sonra katılımcılar tarafından söz alınarak, müdürlük ile ilgili merak edilen ve tarımsal konular hakkındaki sorular cevaplandırılarak toplantı sona erdi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Sulu tarım ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı sağladı Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:00:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Değişim ve gelişmelere uyum için polislere kurum tanıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]