“Değişime direnen değil, değişimi yöneten kurumlar olmalıyız”
1 saat önce
BEBKA tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğiyle 24 Nisan'da başlayan 'Rekabet ve Kalkınma İçin Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri' dizisinin sonuncusu da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:43
BEBKA tarafından Bursa Valiliği
koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğiyle 24 Nisan'da başlayan 'Rekabet ve Kalkınma İçin Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm
Seminerleri' dizisinin sonuncusu da gerçekleştirildi.
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