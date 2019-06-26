Son Dakika Haberleri: “Değişime direnen değil, değişimi yöneten kurumlar olmalıyız”
Son Dakika Ekonomi Haber

“Değişime direnen değil, değişimi yöneten kurumlar olmalıyız”

1 saat önce

BEBKA tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğiyle 24 Nisan'da başlayan 'Rekabet ve Kalkınma İçin Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri' dizisinin sonuncusu da gerçekleştirildi.

“Değişime direnen değil, değişimi yöneten kurumlar olmalıyız”, System.String[]
BEBKA tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğiyle 24 Nisan'da başlayan 'Rekabet ve Kalkınma İçin Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri' dizisinin sonuncusu da gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:43 
Bursa, Bursa Valiliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:51:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Değişime direnen değil, değişimi yöneten kurumlar olmalıyız”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]