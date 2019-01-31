23-24 Şubat tarihlerinde kendinizi yenileyeceğiniz, özgüven, neşe, kararlılık ve sevgiyle dolacağınız, kaçırılmayacak bir hafta sonu programı var!

"Değişimi Hisset" teması ile yapılacak festivalde amaç farkındalığı artırmak, mutluluğu yakalamak, olmak istediğiniz şey olmak! Organizasyonu hazırlayan Değişim Uzmanları şöyle diyor: "Yapılacak etkili çalışmalarla hem neşelenecek hem de durağanlığı aşıp içinizdeki her şeyi yapabilme gücünün farkına varacaksınız.

Değişim varoluşun değişmez kuralıdır. Değişim sürekli gerçekleşen ve kaçınılmaz bir olgudur. Kişi hayatın değişim üzerine kurulduğunu kavramalıdır. Bu değişimigelişmek, kendinizi aşmak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Festivaldeki çalışmalar size bu gücü ve motivasyonu kazandıracak;değişimi coşkuyla kucaklayacaksınız!"

Dünyanın en güçlü değişim tekniklerinin uygulanacağı programda pratik çalışmalar, doğru nefes teknikleri, fiziksel egzersizler, kişisel gelişim kitapları, eğlenceli dans gösterileri ve unutulmayacak bir interaktif söyleşi var.

Festival Programındaki Çalışmalar:

Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma!

İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar!

Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğedönüştürme!

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılması ve yaşamı doyasıyayaşama sevinci!

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığagömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

Eşsiz körfez manzaralı Kocaeli - Wellborn Luxury Hotel'de SPA, hamam, havuz imkanlarından ücretsiz yararlanabilir ve körfez boyunca sportif yürüyüşler de yapabilirsiniz.

Unutulmayacak dostluklar ve kendinizi geliştirirken yaşayacağınız içsel serüvenlerle dolu etkinlik kaçırılmayacak bir hafta sonu seçeneği...