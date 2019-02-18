Değişimin Emektarlarından Başkan Cahan'a Anlamlı Ziyaret

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Bir Yıldır Aşk Yaşayan Deniz Seki ve Tayfun Topal Ayrıldı

Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız