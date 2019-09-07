Son Dakika Haberleri: Değiştirilen Tüp Alev Aldı, 1 Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
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Değiştirilen Tüp Alev Aldı, 1 Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

30 dakika önce

Değiştirilen Tüp Alev Aldı, 1 Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale GeldiKÜTAHYA - Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde değişim sırasında alev alan tüp evi ve ahırı kül etti.

Değiştirilen Tüp Alev Aldı, 1 Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde değişim sırasında alev alan tüp evi ve ahırı kül etti.

Olay saat 17 sularında Altıntaş'a bağlı Yeşilyurt köyünde Ekrem Uzunca ait evde meydana geldi. Evde ki boş tüpü dolu tüp ile değiştirmek istenirken tüpün bir anda alev alması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Çıkan yangın sonucu ev kısa sürede alevlere teslim olurken, alevlerin evin hemen yandaki ahırda sıçraması ve vatandaşlar tarafından ahırdaki hayvanlar ise son anda kurtarıldı. İhbar üzerine gelen Orman ekipleri yanan eve kısa sürede medahale etti. Olayda neyse ki korkulan olmazken, ev ve ahırı kullanılmaz hale geldi.

Yeşilyurt, Altıntaş, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
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