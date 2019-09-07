Son Dakika Haberleri: Değiştirilen tüp alev aldı, ev ve ahır kül oldu
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Değiştirilen tüp alev aldı, ev ve ahır kül oldu

37 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde değişim sırasında alev alan tüp evi ve ahırı kül etti.

Değiştirilen tüp alev aldı, ev ve ahır kül oldu, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde değişim sırasında alev alan tüp evi ve ahırı kül etti.


Olay, saat 17.00 sularında Altıntaş'a bağlı Yeşilyurt köyünde Ekrem Uzunca ait evde meydana geldi. Evdeki tüpün değiştirildiği sırada tüp aniden alev aldı. Çıkan yangın sonucu ev kısa sürede alevlere teslim olurken, alevlerin evin hemen yandaki ahırda sıçraması ve vatandaşlar tarafından ahırdaki hayvanlar ise son anda kurtarıldı. İhbar üzerine gelen Orman ekipleri yanan eve kısa sürede müdahale etti. Ev ve ahırı kullanılmaz hale geldi. - KÜTAHYA

Yeşilyurt, Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:56 Kaynak: İHA
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