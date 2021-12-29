Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor - Son Dakika

İstanbul'da sürücülere otopark imkanı sunan İBB iştiraklerinden İSPARK'taki görevlilerin mesai saatinin bitmesinin ardından ortaya çıkan "değnekçiler" hem haksız olarak istedikleri ücretle vatandaşı hem de müşterilerin şikayetleri ve güvenlik sorunu nedeniyle esnafı mağdur ediyor.

İstanbul'da birçok noktada bulunan İSPARK alanları, görevlilerin mesai saatinin bitiminin ardından halk arasında "değnekçi" olarak bilinen kişiler tarafından işgal ediliyor. Vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden değnekçiler, sürücülerden 10 ile 30 TL arasında otopark ücreti adı altında para isterken hem vatandaş hem de esnaf, güvenlik açısından da sorun yaratan bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyor.

Bulundukları bölgeye göre değişik saatlerde mesaileri biten İSPARK görevlilerinin alandan ayrılmasını bekleyen değnekçiler, genellikle 20.00 ile 23.00 saatleri arası ortaya çıkıyor.

Aracını park etmek isteyen şoförlere yaklaşarak ücret talep eden değnekçiler, akşam saatlerinde kendilerinin görevde olduğunu öne sürüyor.

Bazı alanlarda görevli yeleğine benzer sarı renkte yelek giyen değnekçiler daha çok otel ya da restoran çevrelerinde bulunuyor.

Polisin defalarca operasyonla gözaltına aldığı değnekçiler, son olarak Fatih ve Karaköy'deki bazı İSPARK alanlarında görüldü.

"Mesai saatinin bitiminde değnekçilerle muhatap oluyorsunuz"

Eminönü'nde esnaf olan ve araç sürerken değnekçilere denk geldiğini söyleyen Hakan Yavuz, bu durumun güvenlik açısından da sıkıntı olduğunu ifade etti. Yavuz, "Bulunduğumuz bölge Eminönü, Karaköy bölgesi. Bu bölgede genelde mesai saatleri içerisinde bu tip adamlar pek yok. Ama mesai saati bittiğinde özellikle turistlerinin yoğun olduğu bölgedeki kafe veya restoran çevrelerinde değnekçiler ortaya çıkıyor. İnsanlar aileleriyle balık yemeye geliyorlar kafede oturuyorlar. Bunların haksız para talep etmeleri bir tarafa bir de güvenlik sorunu oluşturuyorlar. Güvenlik konusu maddi kazançtan daha önemli. Güvenlik açısından daha büyük problemler yaşanabilir. Yol kenarına yanaştığın zaman mesai saatinin dışında bu tip insanlarla muhatap oluyorsunuz. Özellikle Süleymaniye bölgesinde daha çok bulunuyorlar." dedi.

25 yıldır Eminönü'nde esnaflık yapan Levent Tan ise "Buradan Mercan'a çıkan yolda kafeler var. Oraların önünde değnekçilere denk geliyorsunuz. Yasal bir şey değil. Tabii biz de maruz kalıyoruz bu olaya, birilerinin el atması gerekiyor. Haksız bir kazanç. Sahil kesimine indiğinizde de denk geliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Zorla para gasbedercesine otoparkçılık yapıyorlar"

Esnaf Atilla Aksu, değnekçiliğin çözülmesi gereken bir güvenlik problemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Belediye personelleri çekildikten sonra şehir eşkıyası diyebileceğimiz insanlar, zorla para gasbedercesine otoparkçılık yapıyorlar. İSPARK'ın işleyişiyle alakalı İstanbul'un bir sıkıntısı var. Burası mesela Eminönü, bazı yol kenarlarında UKOME kararıyla birinci derecede ulaşım yolu olduğuna dair yazılar var. Ertesi gün bakıyoruz ki orası İSPARK olmuş. Mesela ciddi bir ulaşım yolu. İlçemize gidiyoruz, mahallemize gidiyoruz. Arabamızı park edeceğiz. Bir gün sonra bir gidiyoruz bakıyoruz, İSPARK direk dikmiş, 'Burada bir saate şu kadar para' diye. Değnekçi yerine böyle bir şey olması daha makul ama belediyelerin de insanların otopark haklarını maddi bedeller karşılığında elinden almaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2021 yılında 1402 vale ve değnekçiye yönelik işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2021 yılında vale ve değnekçileri içeren korsan otoparkçılara yönelik 1402 işlem gerçekleştirdi.

Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten 76 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Valelere yönelik ise karayolları yapısı üzerine duba gibi işaret levhaları koymaktan 320 kişiye, yayaların trafiğini engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya bu alanları saygısızca kullanmaları nedeniyle 1006 kişiye toplam 349 bin 504 TL para cezası uygulandı.