Üye Girişi
Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor - Son Dakika

Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor

29.12.2021 11:28

İstanbul'da sürücülere otopark imkanı sunan İBB iştiraklerinden İSPARK'taki görevlilerin mesai saatinin bitmesinin ardından ortaya çıkan "değnekçiler" hem haksız olarak istedikleri ücretle vatandaşı hem de müşterilerin şikayetleri ve güvenlik sorunu nedeniyle esnafı mağdur ediyor.

İstanbul'da sürücülere otopark imkanı sunan İBB iştiraklerinden İSPARK'taki görevlilerin mesai saatinin bitmesinin ardından ortaya çıkan "değnekçiler" hem haksız olarak istedikleri ücretle vatandaşı hem de müşterilerin şikayetleri ve güvenlik sorunu nedeniyle esnafı mağdur ediyor.

İstanbul'da birçok noktada bulunan İSPARK alanları, görevlilerin mesai saatinin bitiminin ardından halk arasında "değnekçi" olarak bilinen kişiler tarafından işgal ediliyor. Vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden değnekçiler, sürücülerden 10 ile 30 TL arasında otopark ücreti adı altında para isterken hem vatandaş hem de esnaf, güvenlik açısından da sorun yaratan bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyor.

Bulundukları bölgeye göre değişik saatlerde mesaileri biten İSPARK görevlilerinin alandan ayrılmasını bekleyen değnekçiler, genellikle 20.00 ile 23.00 saatleri arası ortaya çıkıyor.

Aracını park etmek isteyen şoförlere yaklaşarak ücret talep eden değnekçiler, akşam saatlerinde kendilerinin görevde olduğunu öne sürüyor.

Bazı alanlarda görevli yeleğine benzer sarı renkte yelek giyen değnekçiler daha çok otel ya da restoran çevrelerinde bulunuyor.

Polisin defalarca operasyonla gözaltına aldığı değnekçiler, son olarak Fatih ve Karaköy'deki bazı İSPARK alanlarında görüldü.

"Mesai saatinin bitiminde değnekçilerle muhatap oluyorsunuz"

Eminönü'nde esnaf olan ve araç sürerken değnekçilere denk geldiğini söyleyen Hakan Yavuz, bu durumun güvenlik açısından da sıkıntı olduğunu ifade etti. Yavuz, "Bulunduğumuz bölge Eminönü, Karaköy bölgesi. Bu bölgede genelde mesai saatleri içerisinde bu tip adamlar pek yok. Ama mesai saati bittiğinde özellikle turistlerinin yoğun olduğu bölgedeki kafe veya restoran çevrelerinde değnekçiler ortaya çıkıyor. İnsanlar aileleriyle balık yemeye geliyorlar kafede oturuyorlar. Bunların haksız para talep etmeleri bir tarafa bir de güvenlik sorunu oluşturuyorlar. Güvenlik konusu maddi kazançtan daha önemli. Güvenlik açısından daha büyük problemler yaşanabilir. Yol kenarına yanaştığın zaman mesai saatinin dışında bu tip insanlarla muhatap oluyorsunuz. Özellikle Süleymaniye bölgesinde daha çok bulunuyorlar." dedi.

25 yıldır Eminönü'nde esnaflık yapan Levent Tan ise "Buradan Mercan'a çıkan yolda kafeler var. Oraların önünde değnekçilere denk geliyorsunuz. Yasal bir şey değil. Tabii biz de maruz kalıyoruz bu olaya, birilerinin el atması gerekiyor. Haksız bir kazanç. Sahil kesimine indiğinizde de denk geliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Zorla para gasbedercesine otoparkçılık yapıyorlar"

Esnaf Atilla Aksu, değnekçiliğin çözülmesi gereken bir güvenlik problemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Belediye personelleri çekildikten sonra şehir eşkıyası diyebileceğimiz insanlar, zorla para gasbedercesine otoparkçılık yapıyorlar. İSPARK'ın işleyişiyle alakalı İstanbul'un bir sıkıntısı var. Burası mesela Eminönü, bazı yol kenarlarında UKOME kararıyla birinci derecede ulaşım yolu olduğuna dair yazılar var. Ertesi gün bakıyoruz ki orası İSPARK olmuş. Mesela ciddi bir ulaşım yolu. İlçemize gidiyoruz, mahallemize gidiyoruz. Arabamızı park edeceğiz. Bir gün sonra bir gidiyoruz bakıyoruz, İSPARK direk dikmiş, 'Burada bir saate şu kadar para' diye. Değnekçi yerine böyle bir şey olması daha makul ama belediyelerin de insanların otopark haklarını maddi bedeller karşılığında elinden almaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

2021 yılında 1402 vale ve değnekçiye yönelik işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 2021 yılında vale ve değnekçileri içeren korsan otoparkçılara yönelik 1402 işlem gerçekleştirdi.

Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten 76 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Valelere yönelik ise karayolları yapısı üzerine duba gibi işaret levhaları koymaktan 320 kişiye, yayaların trafiğini engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya bu alanları saygısızca kullanmaları nedeniyle 1006 kişiye toplam 349 bin 504 TL para cezası uygulandı.

Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor
Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor
Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor

YORUMLAR
500

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Eminönü, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor - Son Dakika


Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler         
13:04
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
12:13 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 13:08:01. #1.13#
SON DAKİKA: Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement