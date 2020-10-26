DEĞNEKÇİLİK CEZASI 2 YILA KADAR HAPİS AZ OLDUĞU İÇİN TUTUKLANMIYORLAR - Son Dakika

Müslim SARIYAR-Ömer HASAR/

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde değnekçilere göz açtırmıyor. Kimi değnekçinin aynı suçtan defalarca gözaltına alınmasına rağmen tekrar serbest bırakılması tartışmaları beraberinde getirdi. Avukat Ozan Kayahan, "6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var ancak bu ceza az olduğu için tutuklanma gerçekleşmiyor" dedi.İstanbul'un en yoğun ilçelerine iş ya da eğlence için giden sürücülerin en büyük kabusları değnekçiler oldu. Her gün onlarca şikayetin yapıldığı değnekçilerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri, düzenli olarak operasyonlarını sürdürüyor. Ancak defalarca gözaltına alınıp bırakılan değnekçiler aynı işi yapmaya devam ediyor. Değnekçilerden şikayetçi olan vatandaşlar ise bu kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösteriyor. Avukat Ozan Kayahan, "Özellikle büyükşehirlerde yaşayan herkesin karşılaştığı bir konu bu. Yetkisi olmadan otopark adı altında para alan yani değnekçilerle ilgili olarak 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var. Ancak bu ceza uygulanmıyor. Savcılarımız bu konuda daha gayretli olmalı. Çünkü cezası az olduğu için tutuklanma kapsamında kalmıyor. Ancak şu şekilde tutuklamalar oluyor. Örneğin ben aracımı park ediyorum bu sırada değnekçi yanıma geldi elinde bıçak var. Para vermezsem aracımı çizeceğini söylüyor. Ben parayı bile versem şikayetçi olsam bu gaspa giriyor. Bu keşilde tutuklama oluyor. Büyükşehirlerde yaşayan ve yoğun ilçelere giden sürücüler çaresiz olarak değnekçilerin bulunduğu yere de aracını bırakıyor. Belayı başımıza sarmayalım düşüncesinde herkes" deyi konuştu.