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Değnekli hırsızlar kamerada - Son Dakika

Değnekli hırsızlar kamerada

09.12.2021 13:15

Değnekli hırsızlar kamerada Otomatik kapıyı açmak için kullandıkları yöntem pes dedirtti Medikal maskeyi kullanarak kapının sensörünü aktif hale getirerek kapıyı açtılar Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın güvenlik kamera monitörünü çalan hırsızların güvenlik kameralarına yansıyan...

Değnekli hırsızlar kamerada

Otomatik kapıyı açmak için kullandıkları yöntem pes dedirtti

Medikal maskeyi kullanarak kapının sensörünü aktif hale getirerek kapıyı açtılar

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın güvenlik kamera monitörünü çalan hırsızların güvenlik kameralarına yansıyan kapıyı açma yöntemi pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, parkın içinden gelen 2 şahıs önce otomatik kapıyı bir cisimle araladı. Daha sonra ellerinde bulunan değneğe maske bağlayan hırsızlar, maskeyi içeride bulunan kapı sensörüne göstererek açılmasını sağladı. Apartmana giren hırsızlar girişte bulunan güvenlik kamera monitörünü de çalarak geldikleri parkın içinden uzaklaştılar. Monitörü çalan hırsızlar kayıplara karışırken, pes dedirten hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Apartman sakinleri hırsızların bulunması için şikayetçi oldu.

Hırsızların başka binalara da dadanmasını istemediklerini söyleyen apartman sakini Murat Boyraz, "Bizim görevlimiz sabah aradı ve bina içerisindeki ekranın olmadığını söyledi. Ben de gelip ekranın yerinde olmadığını görünce, görüntüleri açtım. Gece 01.00 gibi 2 şahıs gelmiş ve kapıyı levye gibi seçemediğimiz bir cisimle zorlayarak, arasına sopa veya dal parçası gibi bir şey sokuyorlar. Ucuna da maske bağlıyorlar. Bu şekilde de kapının sensörünü aktif hale getirmek sureti ile kapıyı açmışlar. Burayla da 2-3 dakika kadar uğraşıyorlar ve televizyonu çıkarıyorlar. Ondan sonra da geldikleri yerden de çıkıp gidiyorlar. Parkın içinden geliyorlar ve dönüşte tekrar parkın içinden gidiyorlar. Bina yönetimimiz polise haber verdi, polisler geldi. Gerekli incelemeyi yapmışlar ve şikayetçi olacağız bu şahıslardan. Bir tek bizim binamıza değil de başka binalara da dadanmasınlar istiyoruz. Temel maksadımız bu yönde. İnşallah bulunurlar ama başkalarının canı yanmasın" dedi.

Değnekli hırsızlar kamerada
Değnekli hırsızlar kamerada
Değnekli hırsızlar kamerada
Değnekli hırsızlar kamerada
Değnekli hırsızlar kamerada
Değnekli hırsızlar kamerada
Değnekli hırsızlar kamerada
Değnekli hırsızlar kamerada

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Değnekli hırsızlar kamerada - Son Dakika


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