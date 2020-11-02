DEGÜF'ten deprem bölgesine malzeme yardımı - İZMİR - Son Dakika

Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) İzmir'deki depremzedeler için malzeme yardımı gerçekleştirdi.

DEGÜF Başkanı Özgür Dülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, su, gıda ve battaniyeden oluşan yardımları bugün kamyonetle Aydın'dan İzmir'e gönderdiklerini söyledi. İkinci aracı göndermek için de çalışmalara başladıklarını kaydeden Dülger, şunları kaydetti:

"Tüm bölgelerimizden yardımlarımız İzmir'e geliyor. Bir araç da Çanakkale'den İzmir'e geliyor. Orada buluşup beraber teslim edeceğiz. Bizim federasyona kayıtlı 45 derneğimiz var ama kayıtlı olmayan derneklerimiz de destek verdi. Toplam 75 dernek vasıtasıyla bu yardım işini gerçekleştiriyoruz. Yardımlarımız devam edecek. Her konuda yardıma açığız."