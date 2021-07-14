Deha'dan muhteşem konser
14.07.2021 10:07
Her sahnesinde olduğu gibi muhteşem enerjisi ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcı Deha Bilimler Bodrumu yıktı. Önceki akşam Turkbükü Ganj isimli mekanda canlı performans sergileyen Bilimler, Yaklaşık iki saat boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayarak harika bir konsere imza attı. Başarılı şarkıcı, eski ve yeni şarkılarıyla kapattığı programını hayranlarının yoğun isteği üzerine iki kez bis yaptı.
Bodrum'un Reinası olarak bilinen Gamj Türkbükü sahibi Onur Sarı ile bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilimler,"Pandemi döneminde müzisyen arkadaşlarımız ve bizler zor günler geçirdik, neyseki normalleşmeye doğru gidiyoruz umarım eski günlerimize döneriz" diye açıklamada bulundu.
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