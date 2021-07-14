Bodrum'un Reinası olarak bilinen Gamj Türkbükü sahibi Onur Sarı ile bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilimler,"Pandemi döneminde müzisyen arkadaşlarımız ve bizler zor günler geçirdik, neyseki normalleşmeye doğru gidiyoruz umarım eski günlerimize döneriz" diye açıklamada bulundu.