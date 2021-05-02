Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, önceki gün Dolapdere'de yaşayan, yaklaşık 1.5 senedir pandemi dolayısıyla sahne alamayan müzik emekçilerine yardımda bulundu. İşte detaylar...
İki minibüs dolusu ramazan kolisi ile Dolapdere'de müzisyenlerin yaşadığı mahalleye gelen Deha Bilimlier yaklaşık 200 kişiye ramazan kolisi dağıttı.
Kendisini görüntüleyen basın mensupları ile de konuşan Bilimlier, "Biz bu zor dönemde kendi sektörümüzün içinde işsiz kalan sahne emekçisi dostlarımıza yardım etmek istedik. Umarım kısa zamanda salgın etkinliği azalır ve emektar dostlarım da ben de işimize kavuşuruz" dedi.
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2.05.2021 16:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deha Bilimlier'den müzik emekçilerine vefa... - Son Dakika