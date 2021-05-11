Dehidrasyon Nedir ve Nasıl Oluşur? Dehidrasyon Belirtileri Nelerdir - Son Dakika

Dehidrasyon Nedir ve Nasıl Oluşur? Dehidrasyon Belirtileri Nelerdir

11.05.2021 02:28
Dehidrasyon Nedir ve Nasıl Oluşur? Dehidrasyon Belirtileri Nelerdir, System.String[]

Nem oranının ve sıcaklığın artmış olduğu yaz aylarında; sıvı gereksinimi diğer mevsimlere oranla daha fazladır.

Nem oranının ve sıcaklığın artmış olduğu yaz aylarında; sıvı gereksinimi diğer mevsimlere oranla daha fazladır. İnsan vücudu; hava sıcaklığına karşı, kendi ısınını dengede tutmak adına, terleme, hızlı bir şekilde nefes alıp verme ve idrar yoluyla fazla ısıyı dışarı atar. İnsan vücudunun yaklaşık olarak yüzde 65'i sudan meydana gelmektedir. Yetişkin bir insanın günlük olarak ortalama 2.5 litre kadar sıvı kaybettiği belirtilebilir.

Sıvı kaybının dışında vücudun elektrolit dengesinin düzenlenmesinde rol alan kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller de dışarı atılmaktadır. Normal koşullarda vücut; sıvı elektrolit dengesinin sağlanması adına kaybetmiş olduğu sıvı ve elektrolitleri gıda ve su tüketimiyle karşılar. Vücudun toplam sıvı oranındaki azalmalar, susuzluk hissiyle belirginleşir. Sıvı oranındaki azalmalar çoğaldığında ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılır.

Dehidrasyon Nedir?

Dehidratasyon; yeteri kadar sıvı tüketiminin olmamasıyla beraber vücudun sıvı kaybetmesi anlamına gelmektedir. Vücudun sıvı kaybetmemesi adına sürekli şekilde sıvı alımının devam etmesi önemlidir. Bu sıvı alımı; sadece sudan değil, alkollü içeceklerin dışında her türlü sıvıyla alınmalıdır. Alkol; dehidrasyon sürecinin hızlanmasına neden olur. Vücudun kaybetmiş olduğu su kadar yeniden takviye edilmediği takdirde dehidrasyon başlar.

İdrara çıkmanın azalması ve terleme ile başlayan bu süreç sonunda vücutta önemli hasarların meydana gelmesi mümkündür. Organların hasar görmeden görevlerini düzgün bir biçimde yerine getirmeleri adına ve dokuların kurumaması adına sıvı tüketiminin vücudun gereksinimini karşılayacak seviyede olmasına dikkat edilmesi önemlidir.

Dehidrasyon Nasıl Oluşur?

Dehidrasyonun oluşmasının belli başlı nedenleri ise;

Gereğinden fazla idrara çıkma dehidrasyonun oluşmasına sebep olur. Kimi bireyler; yapılarından ötürü, kimileri ise şeker hastalıklarından ötürü aşırı şekilde idrara çıkma gereksinimi duyarlar. Bunun neticesinde de dehidrasyonun oluşması gözlemlenir.

Az su içmek; dehidrasyonun oluşmasında en büyük nedendir. Hekimlerin ve beslenme uzmanlarının ortak fikirleriyle beraber günde minimum 2.5 litre su tüketilmesi gerekir. Çok zayıf olan bireylerde bu rakam 4 litre kadar olabilir. Az bir şekilde su tüketmek; aşırı sıvı kaybıyla birleştiği zaman hastalığın meydana gelmesine zemin hazırlar. Su gereksinimi; meyve suyu, kola gibi yapay olan tatlandırıcılar ile üretilen içecekler ile karşılanmamalıdır. Bu içeceklerin; vücudun su yoksunluğunu daha fazla arttırır.

İnsan vücudunda bulunan iltihap; çok az bir oranda dehidrasyon riskini taşır. Enfeksiyonun bir an önce kurutulması dehdirasyonun oluşmaması için önemlidir.

Aşırı bir şekilde egzersiz ve spor yapmak da dehidrasyonun oluşmasına neden olur. Çocuklar 40 dakikayı, yetişkinler ise bir saati aşmayacak biçimde egzersiz yapmalıdır. Aksi halde çok fazla sıvı kaybı, vücudun işlevlerinin eskisi gibi çalışmamasına sebep olur.

Dehidrasyon Belirtileri Nelerdir?

Dehidrasyonun belirtileri aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

Baş dönmesi, uyku hali ve gergin hissetme,

Şiddetli bir biçimde hissedilen baş ağrıları,

Ağızda oluşan kuruma hissi ve dilin yapışması,

Ciddi biçimde yorgunluk hissi,

Deri gözeneklerinin kapanmasıyla beraber vücut ısısının artması,

Azalan kan hacminden ötürü yaşanan hızlı kalp atışı,

Sporcularda krampların oluşması,

Tansiyonun düşmesi,

Koyu renkli idrar,

Kabızlık gibi bütün bu belirtiler, dehidrasyon belirtileridir. Dehidrasyonun oluşmasının en önemli nedeni, sıvı kaybıdır. Dehidrasyonun varlığında sıvı tüketiminin arttırılması gerekmektedir. Aksi halde sağlık açısından dehidrasyonun çok ciddi sağlık problemlerine neden olacağı belirtilebilir.

Dehidrasyon Nedir ve Nasıl Oluşur? Dehidrasyon Belirtileri Nelerdir

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dehidrasyon Nedir ve Nasıl Oluşur? Dehidrasyon Belirtileri Nelerdir - Son Dakika Magazin


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