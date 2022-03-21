Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

21.03.2022 17:51
Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Eskişehir'de bugün meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'de bugün meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bugün olan kavgada iki kişi yaralanmıştı. Bir kişinin silahla bacaklarından, bir kişinin de sopayla darp edilerek yaralandığı olaya ait sosyal medyaya yeni görüntüler düştü. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği videoda oto kiralama firmasının önünde bulunan bir otomobile sopalarla 2 kişinin saldırdığı görüldü. Olayda otomobilin bütün camlarının kırıldığı, kaportasında göçükler oluştuğu, lastikleri patladığı ve büyük maddi hasar oluştuğu görüldü.

(Ali Furkan Çetiner - Abdullah Güçlü/İHA)

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Atatürk Caddesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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