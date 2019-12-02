Son Dakika Haberleri: Dehşet anları güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Dehşet anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Dehşet anları güvenlik kamerasında

6 saat önce

Edirne'de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Dehşet anları güvenlik kamerasında, System.String[]

Edirne'de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İddialara göre, okulu için Edirne'ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı. Saldırgan şahıs hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli, bu kez de Edirne Toplu Ulaşım Sistemine ait minibüste yolcularla birlikte yolculuk yaparken tam yolcular minibüsten ineceği esnada yanında bulunan sıvıyı yolcuların üzerine attı. Sıvının isabet ettiği G.Y. isimli kadının yüzünde de kızarıklık oluştu. Şüpheli şahıs minibüsten inerek kaçtı. Yaralanan kadın ise olay yerine yakın polis ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede poşete sarılıp yol kenarına atılmış şüpheli bir şişe buldu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere şişeye el konulurken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızın kaldırımda yürüdüğü görülüyor. Bu sırada erkek bir şahsın anne ve kızın yanına gelip elinde bulunan maddeyi kızın yüzüne attığı ve etrafta panik ve telaş anları güvenlik kamerasına yansıyor.

(İHA)

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada
Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 03:46:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dehşet anları güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]