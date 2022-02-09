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Dehşet anları kamerada: Arkadaşını pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

Dehşet anları kamerada: Arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

09.02.2022 09:57
Dehşet anları kamerada: Arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Sultangazi'de köşede pusuya yatan bir genç, tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Sultangazi'de köşede pusuya yatan bir genç, tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre S.G. (18) aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı. Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AİLESİ POLİSE TESLİM ETTİ

Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.G.'nin pompalı tüfekle ateş ederek Eren Akçay'ı yaraladığı ardından kaçtığı görülüyor.

(Hasan Tik-İHA)

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Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dehşet anları kamerada: Arkadaşını pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika


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