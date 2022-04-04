Dehşet anları kamerada: Fren yerine gaza basınca iki gence çarptı - Son Dakika
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Dehşet anları kamerada: Fren yerine gaza basınca iki gence çarptı

04.04.2022 10:27

Kağıthane Çağlayan'da yabancı uyruklu sürücü kiralık araçla seyrettiği esnada fren yerine gaza basınca ortalık karıştı.

Kağıthane Çağlayan'da yabancı uyruklu sürücü kiralık araçla seyrettiği esnada fren yerine gaza basınca ortalık karıştı. Kontrolden çıkan araç yolda yürüyen iki genci çarparak yaraladı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanan iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı 34 EKB 423 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü Mohamad Yakhni (20), sokağa girmek istedi. Aniden direksiyonu kıran sürücü, sokağa girdiğinde fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil o esnada yolda yürüyen Muhammed Yavuz'a (22) ve bir diğer kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yavuz, binanın duvarına çarparak bir kebapçının girişindeki boşluğa düştü. Diğer genç de hafif sıyrıklarla kurtuldu.

FREN YERİNE GAZA BASINCA ORTALIK KARIŞTI

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayın üzerine çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gençlerin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINARAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından kazayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücünün ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak emniyet otoparkına götürülürken, sürücü Mohamad Yakhni ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

Dehşet anları kamerada: Fren yerine gaza basınca iki gence çarptı
Dehşet anları kamerada: Fren yerine gaza basınca iki gence çarptı
Dehşet anları kamerada: Fren yerine gaza basınca iki gence çarptı
Dehşet anları kamerada: Fren yerine gaza basınca iki gence çarptı
Dehşet anları kamerada: Fren yerine gaza basınca iki gence çarptı

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Kağıthane, Çağlayan, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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