Son Dakika Haberleri: Dehşet anları kamerada... Girdiği kafede 2 çocuk annesi kadını böyle vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Dehşet anları kamerada... Girdiği kafede 2 çocuk annesi kadını böyle vurdu

Dehşet anları kamerada... Girdiği kafede 2 çocuk annesi kadını böyle vurdu

28 dakika önce

Dehşet anları kamerada.

Dehşet anları kamerada... Girdiği kafede 2 çocuk annesi kadını böyle vurdu

TRABZON - Trabzon'da bir şahıs, 2 çocuk annesi kadını çalıştığı işyerinde silahla yaraladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen olayda, A.Y. isimli şahıs, 2 çocuk annesi S.D.'nin çalıştığı kafeye geldi. Kafedeki mutfak bölümüne giren A.Y. belinden çıkardığı silahı çekerek S.D.'ye ateş etti. Ağır yaralanan kadının işyerindeki arkadaşları A.Y.'yi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Arbedenin yaşandığı olayda kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kadın ise 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kafede çalışan bazı personeller ise kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dehşet anları kamerada... Girdiği kafede 2 çocuk annesi kadını böyle vurdu

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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