Dehşet anları kamerada: Lady Gaga iki köpeğine 500 bin dolar ödül koydu

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına takılan o anlarda, Ryan Fischer köpekleri gezdirirken beyaz bir araba yanına yaklaşıyor ve içinden iki kişi çıkıp Fischer'ın yolunu kesiyor. Saldırganlarla mücadele eden Fischer'i vuran saldırganlar iki köpeği alıp kaçıyor. Videoda olay anında kaçıp daha sonra bulunan Miss Asia'nın oradan ayrılışı da görülüyor.

LADY GAGA İTALYA'DA

Müzik ve sinema dünyasının ünlü yıldızı Lady Gaga'ya büyük şok! Şu sıralar İtalya'da bulunan yıldızın, köpeklerini gezdirmekle görevli Ryan Fischer, Los Angeles'a silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'e göğsünden dört el ateş etti. Sonra da iki köpeği çalarak kayıplara karıştı.

BATI HOLLYWOOD'DA MEYDANA GELDİ Olay önceki gece saat 22: 00 sıralarında Batı Hollywood'da meydana geldi. ABD basınına göre Ryan Fischer, Lady Gaga'nın çok sevdiği Fransız üç Fransız buldog köpeği, Koji, Miss Asia ve Gustavo'yu yürüyüşe çıkardı. Fischer köpeklerle birlikte Sienna Bonita Avenue'daki evinin önündeyken olay meydana geldi.

FISCHER'I GÖĞSÜNDEN VURDULAR

Polis olay yerine ulaştığında göğüs bölgesinden vurulan Fischer'ın bilincinin yerinde olduğunu ancak güçlükle nefes aldığını gördü. Hemen hastaneye kaldırılan Fischer'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

KÖPEKLERDEN İKİSİ ÇALINDI, BİRİ KAYBOLDU Olay sırasında Lady Gaga'nın Koji ve Gustavo adında iki köpeği çaldı. Ortadan kaybolan Miss Asia ise polis tarafından bulundu.

LADY GAGA 500 BİN DOLAR ÖDÜL KOYDU

Bu arada Lady Gaga'nın çalınan iki köpeğini getirene 500 bin dolar ödül vereceği de belirtildi. Ünlü yıldız her üç köpeğini de çok seviyordu. Kimi zaman seyahatlere de onlarla birlikte gidiyordu.

'AMAN TANRIM, VURULDUM'

Köpekleri gezdirirken saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Ryan Fischer, Lady Gaga işleri nedeniyle İtalya'dayken onun köpeklerine bakıyordu. Bir aile dostu olduğu belirtilen Fischer'in olay sonrasında "Aman Tanrım, vuruldum" diye bağırdığı ve yardım istediği de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.