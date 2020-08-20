Dehşet anları kamerada...Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü - Son Dakika

Dehşet anları kamerada...Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü

Dehşet anları kamerada.

Dehşet anları kamerada...Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü

Öfkeli vatandaşın kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştığı o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga esnasında otomobile binen bir şahıs, öfkeli kalabalığın üstüne aracını sürerek ezmeye çalıştığı o korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından taşlar ve sopalar konuştu. İki aile birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken kavgayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobili öfkeli kalabalığın üzerine sürerek ezmeye çalıştı

Kavga esnasında darp edilen bir kişi kaçarak kendisini otomobile attı. Otomobilin direksiyonuna geçen bir kişi, otomobili çalıştırarak gaza bastı. Öfkeli vatandaş otomobili çevredeki vatandaşların üzerine sürdü. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, kimseye bir şey olmaması görenlere derin bir nefes aldırdı.

Öfke dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Direksiyon başına geçtikten sonra kavga ettiği kişilerin üzerine otomobili süren ve onları ezmeye çalışan vatandaşın o anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Boş arsada adeta "Kovalamaca" oynayan vatandaşın o anları görenleri hayrete düşürdü.

"Arabayı vatandaşların üzerine sürdü"

Kavga esnasında bir vatandaşlın otomobiliyle diğer kişileri ezmeye çalıştığını söyleyen bir vatandaş, "Dün burada bir bayanın saçını çekip yolda sürüklediler. Bugünde iki grup tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında öfkeli birisi otomobiliyle kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı. Arabayı vatandaşların üzerine sürdü. Mahalleli bunlardan rahatsız oluyor. Gece buradan geçerken huzursuz oluyoruz." diye konuştu.

Dehşet anları kamerada...Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü

Osmangazi, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:28

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşet anları kamerada...Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü - Son Dakika
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