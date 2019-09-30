Son Dakika Haberleri: Dehşet anları kamerada: yolcular takla atan minibüsten yola savruldu
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Dehşet anları kamerada: yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

59 dakika önce

Güney Afrika'da minibüs, bir taksi ve otomobille çarpıştı.

Dehşet anları kamerada: yolcular takla atan minibüsten yola savruldu, System.String[]
Güney Afrika'da minibüs, bir taksi ve otomobille çarpıştı. Takla atan minibüsteki yolcular, yola savruldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı feci kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Güney Afrika'nın Doğu Londra şehri yakınlarındaki N2 otoyolunda meydana gelen kazada minibüs, bir taksi ve otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası takla atan minibüsün içerisindeki yolcular yola savruldu. Başka bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sağ şeritte giden minibüsün kaza sonrası takla attığı, yolcuların ise geniş yola savrularak yerde yattıkları görüldü. Ayrıca, kazanın etkisiyle sarsılan bazı yolcuların yerden kalkmaya çalıştığı, bazılarının ise sürüdükleri kameraya yansıdı.
Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yolun tamamı trafiğe kapatılırken; araçlar alternatif yollara yönlendirildi.


Güney Afrika, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:40 Kaynak: DHA
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