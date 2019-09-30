Son Dakika Haberleri: Dehşet anları kamerada yolcular takla atan minibüsten yola savruldu
Son Dakika Güncel Haber

Dehşet anları kamerada yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

46 dakika önce

Dehşet anları kamerada Yolcular takla atan minibüsten yola savrulduGüney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da minibüs, bir taksi ve otomobille çarpıştı.

Dehşet anları kamerada Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da minibüs, bir taksi ve otomobille çarpıştı. Takla atan minibüsteki yolcular, yola savruldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı feci kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Güney Afrika'nın Doğu Londra şehri yakınlarındaki N2 otoyolunda meydana gelen kazada minibüs, bir taksi ve otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası takla atan minibüsün içerisindeki yolcular yola savruldu. Başka bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sağ şeritte giden minibüsün kaza sonrası takla attığı, yolcuların ise geniş yola savrularak yerde yattıkları görüldü. Ayrıca, kazanın etkisiyle sarsılan bazı yolcuların yerden kalkmaya çalıştığı, bazılarının ise sürüdükleri kameraya yansıdı.

Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yolun tamamı trafiğe kapatılırken; araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Dehşet anları kamerada yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Güney Afrika, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı TEKNOFEST'te görücüye çıkan ve Rusya'dan getirilen yangın söndürme uçağının ilk testi Manisa'da yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 21:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dehşet anları kamerada yolcular takla atan minibüsten yola savruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]