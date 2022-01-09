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Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı - Son Dakika

Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı

09.01.2022 11:32

Kağıthane'de bir şahıs tartıştığı eşine, kucağında çocuğuyla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan genç kadın, kapıyı kırarak içeriye giren komşular tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, ölümden döndü. Saldırıdan sonra 3 çocuğunu da alarak kaçan koca ise kısa süre içinde yakalanıp tutuklandı.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi 26 yaşındaki Büşra Y. ve taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. arasında kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Bu süreçte devam eden kavgalar sonucunda Büşra Y. birkaç kez evi terk etti. Ancak tekrardan evine dönen genç kadın ile eşi Emre Y. arasında tartışma ve kavgalar devam etti.

ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALIP KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Bu nedenle Emre Y. evi terk ederek başka yerde yaşamaya başladı. Boşanma sürecine giren çiftin arasında şiddetlenen kavgalar sonrasında olay günü Büşra Y.'yi arayan eşi Emre Y., çocuklara yemek götürmek istediğini belirterek eve gelmek istedi. Büşra Y.'nin kabul etmesi üzerine eve gelen şahıs, yemeği bıraktıktan sonra çocuklardan evden çıkmalarını istedi. O esnada çıkan tartışmada 4 yaşındaki oğlu Y.A.Y.'yi kucağına alan Emre Y., koltukta oturan Büşra Y.'ye tabancayla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı.

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3 ÇOCUĞUYLA KAÇTI

Bacak ve kollarına aldığı isabetlerle ağır şekilde yaralanan genç kadın, kanlar içerisine yere yığılarak bilincini kaybetti. Olayın ardından saldırgan Emre Y., çocukları Y.A.Y., K.S.Y. ve U.Ö.'yü alarak geldiği taksisiyle olay yerinden ayrıldı. Çocukları önce annesi Nilifer Y.'ye bırakan Emre Y. ardından taksisiyle kaçmaya başladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldıktan sonra Büşra Y.'nin komşularıyla birlikte evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ağır yaralı olan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kadın vücudundan 9 adet kurşun çekirdeği çıkartıldı. Hastanede bir süre kalan Büşra Y., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, Emre Y.'nin taksiyle Beylikdüzü'ne doğru gittiği tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan Emre Y., E-5 Karayolu Esenyurt Turgut Özel Mahallesi Haramidere Kavşağı'nda olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre Y.'nin çeşitli suçlardan 7 adet kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emre Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Şahsın, eşi Büşra Y.'yi birlikte yaşadıkları süreçte birçok kez darp ettiği ve bıçakla yaraladığı bilgisine ulaşıldı.

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN ATEŞ ETTİ"

Dehşet anlarını anlatan Büşra Y., "Beni vurmadan önce zaten ayrılma yoluna girmiştik. Bizi bu sürece iten sebepler de alkol içip, vurup kırmasıydı. Beni çok fazla darp ediyordu. Daha önce de bıçaklama olayları olmuştu ve ben şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma gibi cezalar alsa da bir şekilde barışma, uzlaşma yoluna girmiştik ama bunlar hiçbir zaman son bulmadı. En son 1 ay önce ayrılmak istediğimi söyledim, o da gitti. Aslında anlaşmıştık, arada bir gelip çocuklarına yemek getiriyordu. O gece de eve yemek getirme bahanesi ile geldi. Kapıdan girdikten sonra benimle bir 5 dakika konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istemediğimi, buradan gitmesi gerektiğini söylediğimde 3 çocuğumun gözünün önünde silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Tek hatırladığım şey çocuklarımın çok fazla korktuğu, bağırdığıydı. 4 yaşındaki oğlumu kucağına alıp o kucağındayken bana ateş etti. Ben bacağıma 3 tane kurşun girdiğini gördükten sonra çığlık atabildim, daha sonra zaten kendimden geçip bayılmışım. Gözümü açtığımda ambulansın taşıma torbalarının üstündeydim, daha sonra zaten hastaneye götürdüler. Hastanede birçok daldan doktorlar tedavim ile uğraştılar. Toplam 12 kurşun attı ama isabet eden, bacakta ve kolda olmak üzere giren çıkan 9 tane var. Bu olayın gerçekleştiği anda da zaten gözünü kırpmadan gözlerimin içine baka baka yaptı. Hiçbir tereddüt, korku hissetmeden ateş etti" dedi.

"ÇOCUKLAR EVE GİRİNCE İLK OLARAK VURULDUĞUM YERE BAKTILAR"

Çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatan Büşra Y, "Hastaneden eve ambulansla geldim. Sedyeyle beni içeri koyacakları için kapı benden önce açıldı. O yüzden çocuklarım benden önce içeri girdi. Hepsinin tek baktığı yer olayın olduğu koltuktu. Kitlenmişlerdi oraya ve onları o şekilde görünce sedyenin üstünde kapıda sadece 'Yavrularım ben geldim' diyerek dikkati üzerime çekip onları o psikolojiden çıkarmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Dehşeti yaşayan genç kadın eşinin cezaevinden çıkmasını istemediğini çünkü aynı şeyleri yeniden yaşamaktan korktuğunu sözlerine ekledi.

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Kağıthane, Çocuk, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı - Son Dakika
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