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Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi - Son Dakika

Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi

13.07.2021 18:27

DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin yargılanmasına devam edildi.

DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin yargılanmasına devam edildi. Esir aldığı kişileri vahşice katlettiği görüntülerin kriminal rapora göre montaj olmadığı belirlenirken tutuklu sanık ise, "Videoda ben bulunsam da benim kestiğime dair bir kanıt yoktur. Kesme sahnesinde benim kafam gözükmüyor. Hazırlanan raporu kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 31 Aralık 2020 tarihinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda; 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve 8 Ocak 2021 tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli şahsın DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini kaydederek sosyal medya platformlarında da yayınladığı belirlendi. Öte yandan, 8 Ocak 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine sevk edilen şahsın üzerinden gözaltında olduğu süreç içerisinde kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri de çıkmıştı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın 3'üncü celsesi bugün görüldü. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya sanık A.Z.A.A.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatının duruşma salonunda hazır bulunduğu davada, tutuklu sanık tercüman yardımıyla savunmasını gerçekleştirdi. Gerçekleşen duruşmada tutuklu sanığın eşi A.R. SEGBİS aracılığıyla Bursa ilinden davaya tanık olarak katıldı.

EŞİM DEAŞ MENSUBU DEĞİLDİR

Tutuklu sanık A.Z.A.A.D.'nin eşi olan tanık ise eşinin DEAŞ mensubu olmadığını belirterek, "Sanığın karısıyım. Eşim DEAŞ mensubu değildir ve sadece Suriye'de yaşıyordu. Bana emniyetteki ifademdeki çelişki sebebiyle sordunuz. Ben eşimin Rakka'da yanına gittiğimde eşimin üzerinde askeri yelek, silah ve DEAŞ'lı gibi olduğunu söylemedim. Eşimin Rakka'ya neden gittiğini bilmiyorum sadece Şam'a gitmek istiyordu ve Rakka'da ne kadar kaldığımızı da bilmiyorum. Eşimin hakkında emniyette ifadem alınırken eşimin eğitimlerde görev aldığı ve buna bağlı olarak maaş aldığını söylediğim doğrudur ama o anda çok korktum ve bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyordum. Aslında kocamın DEAŞ içinde eğitimde görevli olduğunu ve buna bağlı olarak maaş aldığını bilmiyorum" dedi.

ÜRDÜN İSTİHBARATIYLA KONUŞTUM VE HAMİLE OLDUĞUMU SÖYLEDİM AMA KABUL ETMEDİLER

Tutuklu sanığın tanık eşi Ürdün'e dönmek istediğini fakat Ürdün sınırından alınmadıklarını belirterek, "Ben Ürdün'e dönmek için Ürdün istihbaratıyla konuştum ve hamile olduğumu söyledim ama kabul etmediler neden beni kabul etmediklerini bilmiyorum. Benimle birlikte Ürdün sınırında çok kişi vardı. Ürdün görevlileri ise gruba karşı 'Siz DEAŞ'lısınız sizi kabul etmiyoruz, dönün' dediler. Türkiye'ye geldik ve gelirken yanımızda Ürdün'e ait kimlik belgeleri olmadığı için kendimiz Suriyeli olarak gösterdik ama eşimin kendini neden Iraklı olarak kayıt yaptırdığını bilmiyorum" diye konuştu.

"BENİM KAFA KESTİĞİME DAİR BİRAN BİLE YOKTUR"

Duruşma sırasında söz hakkı verilen tutuklu sanık A.Z.A.A.D., katliam videosunun izledikten sonra bunun montaj olduğunu ve aksini söyleyen raporu da kabul etmediğini belirterek, "Tanık olarak konuşan eşimin söylediklerine bir diyeceğim yoktur. Video ile ilgili hazırlanan uzman raporunu kabul etmiyorum. Videonun bana ait olan kısmında her ne kadar videoda olsam da benim kafa kestiğime dair biran bile yoktur. Videoyu beraber izledik ve benim yüzüm videoda gözükmüyor ben bu raporu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

DURUŞMA 23 EYLÜL'E ERTELENDİ

Tanık, sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, videoda öldürülen kişinin kimlik bilgileri için Ürdün Büyük Elçiliğine yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, ölen kişinin kimlik bilgilerinin gelmesi durumunda duruşma gününü beklemeksizin dosyanın mütalaasının sunulması için iddia makamına bildirilmesine, eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 23 eylül 2021 tarihine erteledi.

(Orkun Kaya/İHA)

Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi
Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi

Sakarya, Suriye, Ürdün, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşet görüntüleri gerçek çıktı, kanıt yok deyip raporu kabul etmedi - Son Dakika


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