'Dehşet kömürlüğü'nün sahibi Ali K., 14 yaşındaki komşu kızına tecavüz edip ödürmekle suçlandı

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de yaşayan Ali K., 2017 yılından beri savcılık ve cinayet masası tarafından takip ediliyordu.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de yaşayan Ali K., 2017 yılından beri savcılık ve cinayet masası tarafından takip ediliyordu. Ali K.'yı konuşturmak için savcılık, Türk kökenli bir polisi görevlendirmiş, Türk kökenli polis de kendisini işadamı gibi tanıtarak Ali K. ile arkadaşlık kurmuştu. Polise güvenen kazanan Ali K. Georgine'yi kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü itiraf etti. 4 Aralık 2018'de Türk kökenli gizli polisin verdiği bilgi üzerine Ali K., Berlin'in Moabit semtindeki evinden sabah saatlerinde yakalanarak cezaevine konuldu. Savcı, 44 yaşındaki Ali K.'yı adam öldürmek ve tecavüzle suçladı. Ali K., 12 yıl önce ortadan kaybolan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan komşu kızı Georgine Krüger'i kaçırıp tecavüz etmek ve genç kızı öldürmekle suçlanıyor.



KİMSENİN OLMADIĞI BİR YERE GÖTÜRDÜ



Ali K. polis ve savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı. Ali K'nın, tecavüz edip öldürdürmekle suçlandığı 14 yaşındaki Georgine Krüger 6 Eyül 2006'da okuldan dönmüş, ancak evine gitmemişti. Genç kızdan bir daha da haber alınamamıştı. Sızan bilgilere göre savcının hazırladığı iddianamede Ali K. Georgine'yi kandırdı. Genç kızı kimsenin olmadığı bir yere götürdü ve zorla tecavüz etti. Georgine bayılınca da korkup öldürdü. Daha sonra da cesedi ortadan kaldırdı. Ali K. 2013 yılında da başka bir genç kıza Berlin'de kiraladığı kömürlükte cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunup 20 ay hapis cezası almış ancak delil yetersizliğin serbest kalmıştı.

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