Son Dakika Haberleri: Dehşet Saçan Damat Yakalandı

Dehşet Saçan Damat Yakalandı

53 dakika önce

Dehşet saçan damat yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kayınpederi olan amcasının evine giderek, tabancayla 2 kuzenini öldürüp, 1 kuzeni ve amcasını da ağır yaralayıp kaçan zanlı, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

Dehşet Saçan Damat Yakalandı, System.String[]
Dehşet saçan damat yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kayınpederi olan amcasının evine giderek, tabancayla 2 kuzenini öldürüp, 1 kuzeni ve amcasını da ağır yaralayıp kaçan zanlı, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.
Olay, Birecik'in Aşağı Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyid Ahmet Aslan dün akşam saatlerinde hem amcası hem de kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan'ın evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Seyid Ahmet Aslan iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Hacı Ömer Aslan ve 3 oğluna ateş açtı. Saldırganın kurşun yağdırdığı kardeşlerden Ömer Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ile diğer oğulları Mehmet Aslan ve Kadir Aslan ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Aslan da burada hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ve Kadir Aslan ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan Seyid Ahmet Aslan, sabaha karşı jandarma ekiplerince gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında sorgusuna başlanan Aslan'ın öldürdüğü Ömer ve Mehmet Aslan kardeşlerin cenazeleri ise Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Birecik'e götürülen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

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