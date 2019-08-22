Dehşet saçan eski astsubaya çelik yelekli önlem

Adana'da cinnet getirip 3 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen eski astsubay, polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Çelik yelek giydirilen şahıs daha sona emniyete götürüldü.



Olay, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti.



Kaçan saldırganın ordudan atılan astsubay Güçlü Doğan T. olduğunu belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıyı kısa sürede otomobil ile kaçarken yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı ilk ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.



Çelik yelek giydirilen şahıs sağlık kontrolünün ardından tekrar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin psikolojisinin bozuk olduğu için ordudan atıldığı, eşi ve çocuklarının da zanlıyı terk ettiği bugün sabah saatlerinde cinnet getirip mahalleye çıkarak önüne gelene ateş ettiği öne sürüldü. - ADANA