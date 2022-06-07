Dehşet saçan 'eski eş' tutuklandı - Son Dakika
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Dehşet saçan 'eski eş' tutuklandı

07.06.2022 20:00
Dehşet saçan 'eski eş' tutuklandı

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin otoparkında eski eşini ve yanındaki 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin otoparkında eski eşini ve yanındaki 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında sabah saatlerinde yaşanan olayda eski eşi Mervegül D. ile yaşadığı tartışma sonrası silahına davranan Mete A., dehşet saçtı. Eski eşi Mervegül D. ile birlikte olay yerinde bulunan Furkan S.'yi de silahla yaralayan Mete A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Dehşet saçan 'eski eş' tutuklandı
Dehşet saçan 'eski eş' tutuklandı

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Kaynak: İHA

Eskişehir, alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dehşet saçan 'eski eş' tutuklandı - Son Dakika

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