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Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye - Son Dakika

Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye

09.02.2022 12:03

ESKİŞEHİR'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19) hakkında tahliye kararı verildi.

ESKİŞEHİR'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19) hakkında tahliye kararı verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Tolga Daşkıran'ın avukatının yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtildi. Açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilerek, 'Şüpheli Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme şüpheli Tolga Taşkıranın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir' denildi. DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE YENİ GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)-

Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye - Son Dakika
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