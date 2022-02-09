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Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2) - Son Dakika

Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)

09.02.2022 13:17
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)

CEZAEVİNDEN ÇIKIP, ANNESİNE SARILDIEskişehir'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19), sulh ceza hakimliğine yapılan itirazın kabul edilmesiyle...

CEZAEVİNDEN ÇIKIP, ANNESİNE SARILDI

Eskişehir'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19), sulh ceza hakimliğine yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye olurken, annesi Nazire Kurt da cezaevi kapısında çıkışını bekledi. Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde işlemleri tamamlanan Daşkıran, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalınca kendisini bekleyen annesine sarıldı. Anne Kurt, gözyaşı dökerek "Annem, kurban olurum sana" dedi. Annesine sarılan Daşkıran da ağladı.

'AMACIM BİR KADININ HAYATINI KURTARMAKTI'Cezaevi kapısında bekleyen diğer yakınlarına da sarılan Tolga Daşkıran, tahliye olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Daşkıran, "Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale de bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim" dedi.Anne Nazire Kurt ise oğlunun kadınlar için savaştığını belirterek, "Oğlumun tahliyesi nedeniyle çok mutluyum. Allah kimseye bunu yaşatmasın, herkesin yardımcısı olsun. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı. Can için koştu. Bir kadın için savaştı. Savaşımızı kazandık. İnşallah o kadında kurtulsun, inan ölmesini istemem. Ben kadın şiddetine çok karşıyım. Benim oğlum gerekeni yaptı. Üç can için mücadele verdi. Asla bir daha buraları görmeyelim. Hiç kimsenin buralara gelmesini istemem. Anne için çok zor" diye konuştu.Ailenin avukatı Muhammed Serkan İleli de yargı sürecinin devam ettiğini anlatarak, "Sulh ceza hakimliği kararıyla Tolga bugün tahliye oldu. Mutluyuz, ailesi de mutlu. Çok fazla seveni varmış, onu da görmüş olduk. Yargı süreci hala devam ediyor. Kadına şiddete her zaman karşıyız. Tolga da buna karşıydı. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Tolga Daşkıran, ailesiyle birlikte cezaevinden ayrılarak evine döndü.


Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2)
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Eskişehir, Cezaevi, Afgan, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye (2) - Son Dakika
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