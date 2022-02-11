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DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM - Son Dakika

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM

11.02.2022 14:19

Eskişehir'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi (62), ona engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran ile aralarında çıkan arbedede sırtından yaralanmıştı.

Eskişehir'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi (62), ona engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran ile aralarında çıkan arbedede sırtından yaralanmıştı. Ahmadi, tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde hayati tehlikesini atlatırken bugün taburcu edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ahmadi'nin duyma engeli nedeniyle işaret dili uzmanı eşliğinde ifadesi alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmadi, eşini ve kızını bıçakla kasten yaralama suçlamasıyla Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmadi, savcılık sorgusuna alındı.

Öte yandan Abdulkadir Ahmadi'nin sokak ortasında karnından ve kolundan bıçakla yaraladığı eşi Shannaz Nazari'nin (47) de hastanedeki tamamlandı. Hayati tehlikesini atlatan ve sağlığına kavuşan Nazari, hastaneden taburcu edildi. Soruşturma sürüyor.

DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM
DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM
DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM
DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM
DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM
DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM

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Şehir Hastanesi, Eskişehir, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEHŞET SAÇAN KOCAYI BIÇAKLAYAN TOLGA: O KADINDA ŞİDDETE UĞRAYAN ANNEMİ GÖRDÜM - Son Dakika
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