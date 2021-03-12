Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı - Son Dakika

Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı

12.03.2021 22:17
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'da 3 kişinin ölümüne 2'i ağır 34 kişinin yaralanmasına sebep olan tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bursa'da 3 kişinin ölümüne 2'i ağır 34 kişinin yaralanmasına sebep olan tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bursa- Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk Eskiçırak idaresindeki kedi kumu yüklü tır Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olay yerinde hayatını kaybederken 2'si ağır 34 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin ön otopsi işlemleri için Kestel İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Facianın yaşandığı kaza görüntülerinde büyük bir hızla yokuşu inen kedi kumu yüklü tır önce ışıkta bekleyen yaklaşık 10 araca çarpıyor, sağ şeritten orta şeride doğru araçlara çarparak ilerleyen tır yolun karşısına da geçerek karşı yoldan gelen araçlara çarpıp yol kenarına düşüyor. Kazanın ardından hurdaya dönen tırın kabininden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan tır sürücüsü Faruk Eskiçırak kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Eskiçırak polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla alakalı olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. - BURSA

Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı
Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kestel, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı - Son Dakika


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