Son Dakika Haberleri: Dehşet Saçan Zanlıyı Ağabeyi İkna Etti

Dehşet Saçan Zanlıyı Ağabeyi İkna Etti

1 saat önce

Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi ağır yaralayan zanlı, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğünün önünde kafasına silah dayayıp intihar etmek istedi.

Dehşet Saçan Zanlıyı Ağabeyi İkna Etti, System.String[]
Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi ağır yaralayan zanlı, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğünün önünde kafasına silah dayayıp intihar etmek istedi. Uzun süre polis ekiplerine direnen zanlı, ağabeyi tarafından teslim olmaya güçlükle ikna edildi.

Gaziantep'te kayınvalidesi ve baldızının da aralarında bulunduğu 3 kişiyi öldürüp, eşini ve diğer baldızını ağır yaralayan Ertan Taşdelen Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezi önüne gelerek kafasına silah dayadı. Polislerin yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuç vermeyince zanlının ağabeyi devreye girdi. Ağabey, polislerle beraber zanlının yanına yaklaşınca, zanlı silahı bırakarak ağabeyine sarıldı ve teslim oldu. İkna olan zanlı, polisler tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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