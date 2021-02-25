Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı

25.02.2021 22:30
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanlış yola girip, geri dönmek isteyen motosiklet ile arkasından gelen otomobil çarpıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanlış yola girip, geri dönmek isteyen motosiklet ile arkasından gelen otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklenerek ağır yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca istikametinde seyir halinde olan İbrahim Mamak (51) idaresindeki 34 KJ 4455 plakalı motosiklet, yolu kaçırınca geri döndü. Bu sırada aynı istikamette seyreden Ferhat Sami G. idaresindeki 41 AGR 348 plakalı Volkswagen marka otomobil, motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya yükselerek yaklaşık 30 metre yolda sürüklendi. Yola savrularak yaralanan sürücünün motosikleti ise yaklaşık 85 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün yolu kaçırması, daha sonra kaçırdığı yola girebilmek için geriye dönmesi, bu sırada arkasından gelen otomobilin motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsünün yola savrulması görülüyor. - KOCAELİ

Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı

Motosiklet, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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