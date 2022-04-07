Son dakika haberleri: Dehşet veren kazanın sebebi ortaya çıktı: Otomatik vites hakimiyet kaybettirmiş - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Dehşet veren kazanın sebebi ortaya çıktı: Otomatik vites hakimiyet kaybettirmiş

07.04.2022 15:59
Son dakika haberleri: Dehşet veren kazanın sebebi ortaya çıktı: Otomatik vites hakimiyet kaybettirmiş

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nin Vize ilçesinde yolcu otobüsünün 2 kişiyi yaraladığı ve otomobili sürüklediği anların sebebi ortaya çıktı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yolcu otobüsünün 2 kişiyi yaraladığı ve otomobili sürüklediği anların sebebi ortaya çıktı. Kameralara yansıyan dehşet anlarında otobüsün otomatik vitesinin takılı kalması sebebiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi.

Olay, Vize ilçesindeki otogarda meydana geldi. Sürücülüğünü A.Y.'nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra S.E.'nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi. Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.'ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E. ve S.N., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Vize Devlet Hastanesine götürüldü.

KAZA ANI ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Kazanın yaşanmasından sonra yapılan ilk incelemelerde, otobüsün otomatik vitesinin takılı kaldığı, bu sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi. Polis tarafından ifadesi alınan şoförün, suçsuz bulunması sebebiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaralı olan vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı, Vize'de tam teşekküllü hastane olmadığından Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

(Halil Dağ - Abdullah Cibir-İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dehşet veren kazanın sebebi ortaya çıktı: Otomatik vites hakimiyet kaybettirmiş - Son Dakika


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