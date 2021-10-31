Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti - Son Dakika

Denizli'de korkunç görüntüler kaydedildi. Yolda ilerleyen kamyon şoförü, görüş açısının dışında kalan bir kısımda kendisiyle beraber koşan 8 yaşındaki kızı ezdi. Küçük kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Olayın farkına varmayan kamyon sürücüsü ise her yerde aranıyor.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Fatih Mahallesinde yol kenarında bulunan kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kız, ayağının takılması sonucu yere düştü. O esnada yolda seyir halindeyken sağ dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kıza yaptığı İlk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Bölgeye gelen polis ekipleri kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise koşarak ilerleyen kızın ayağının kayması sonucu üzerinden kamyonun geçme anı yer aldı. Olay ile ilgili çalışma başlatıldı.