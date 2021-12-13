Üye Girişi
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi - Son Dakika

Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi

13.12.2021 14:07

Sultangazi'de Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında çıkan tartışmada taşlar ve sopalar hava uçuştu. Tarafların kavgası kameralara yansırken, bazı kişilerin ellerinde kasatura da olduğu kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde farklı iş yerlerinde çalışan Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

KASATURA VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Gündüz vakti yaşanan kavgada, taraflar birbirine kasatura , sopa, taş ve demir parçalarıyla saldırıp adeta mahallede terör estirdi.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anları ise bir vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin elinde bıçak olduğu görülüyor.

Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi
Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi

Sultangazi, Pakistan, kavga, Afgan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum 14:13 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir 14:09 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Son Dakika Haberleri
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
14:06 Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular
13:59 Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı
13:55 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti         
14:13
"Yasemin ölmedi, yaşıyor" diyen katil zanlısına acılı anne tepki gösterdi: Az ceza için numara yapıyor "Yasemin ölmedi, yaşıyor" diyen katil zanlısına acılı anne tepki gösterdi: Az ceza için numara yapıyor         
14:10
Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular         
14:06
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 14:16:30. #1.12#
SON DAKİKA: Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement