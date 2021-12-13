Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi - Son Dakika

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde farklı iş yerlerinde çalışan Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

KASATURA VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Gündüz vakti yaşanan kavgada, taraflar birbirine kasatura , sopa, taş ve demir parçalarıyla saldırıp adeta mahallede terör estirdi.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anları ise bir vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin elinde bıçak olduğu görülüyor.