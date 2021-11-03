Üye Girişi
Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü

03.11.2021 21:51

Zeytinburnu'da motosikletli bir genç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kafasından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Mahallede büyük panik yaşanırken, ekiplerin şüpheli kişi yada kişileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'da saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletiyle sokağa gelen Doğan Kurşungöz isimli genç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu kafasından vurularak yere düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kanlar içinde yere yığılan genç olay yerinden hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan mahalleli kendini sokağa atarak, polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kanlar içinde yatan Kurşungöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

ZANLILAR İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde çevredeki bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü. Gencin cansız bedeni olay yerinden alınarak morga kaldırıldı. Sokak içerisindeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü
Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü
Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü

Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Ünlü yorumcu Serdar Kelleci'den açtı ağzını yumdu gözünü! Galatasaray'ın başvurusunu reddeden TFF'ye çok ağır yüklendi 21:22 Ünlü yorumcu Serdar Kelleci'den açtı ağzını yumdu gözünü! Galatasaray'ın başvurusunu reddeden TFF'ye çok ağır yüklendi Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721 21:03 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721
Son 1 haftada evleri 5 kez yanan aile hortumla nöbet tutuyor 20:41 Son 1 haftada evleri 5 kez yanan aile hortumla nöbet tutuyor Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı 19:13 Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 18:08 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira 17:39 Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira

Son Dakika Haberleri
21:37 Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı
21:21 Ünlü yorumcu Serdar Kelleci'den açtı ağzını yumdu gözünü! Galatasaray'ın başvurusunu reddeden TFF'ye çok ağır yüklendi
21:12 Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
21:02 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin koronavirüs bilançosunu açıkladı: Kapalı olan sınıf sayısı bin 721
20:46 Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten, transparan elbiseli cesur poz! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu
20:42 Genç motokurye geçirdiği feci kazada aracın altında kalarak can verdi
20:34 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir
20:12 Fenerbahçe'de krizler bitmiyor! Yönetim Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi
19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi
19:34 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı
Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Yaralanan Türk taraftarlar hastaneye kaldırıldı Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Yaralanan Türk taraftarlar hastaneye kaldırıldı         
21:45
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
21:12
Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten, transparan elbiseli cesur poz! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'ten, transparan elbiseli cesur poz! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu         
20:46
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir         
20:35
Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu         
19:14
Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim         
18:24
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 21:56:19. #1.12#
SON DAKİKA: Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement