Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Zeytinburnu'da saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletiyle sokağa gelen Doğan Kurşungöz isimli genç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu kafasından vurularak yere düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kanlar içinde yere yığılan genç olay yerinden hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan mahalleli kendini sokağa atarak, polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kanlar içinde yatan Kurşungöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

ZANLILAR İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde çevredeki bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü. Gencin cansız bedeni olay yerinden alınarak morga kaldırıldı. Sokak içerisindeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.