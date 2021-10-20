Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşarken 1,5 yıl boyunca kendisinden haber alınamayan Süleyman Eken'in cesedinin Döşemealtı ilçesinde bir evin fosseptik çukurunda bulunmasının ardından tutuklanan 2 cinayet şüphelisinin yargılanmasına devam edildi.

Geçtiğimiz 13 Ocak'ta sanıklar Oktay Yılmaz (51) ve kardeşi Mehmet Yılmaz'ın (46) annelerine ait evin fosseptik çukurunda Süleyman Eken'in (55) cesedinin parçalarının bulunmasının ardından gözaltına alınan kardeşler ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin avukatları hazır bulundu. Şikâyetçi bölümünde ise Süleyman Eken'in annesi Sultan Akhan ile avukatı Hüseyin İlerioğlu hazır bulundu.

"CİNSEL ORGANINI ÇIKARIP SENİ OĞLAN YAPACAĞIM' DEDİ"

SEGBİS üzerinden bağlanan Oktay Yılmaz ilk kez cinayeti itiraf etti. Süleyman Eken'den 2 bin lira faiz ile borç aldığını, ödeme günü ise telefonla arayarak 500 lirası olduğunu, geri kalan bin 500 lirayı bulamadığını söylediğini anlattı.

Sabah'ın haberine göre Yılmaz, "Akşam home office'ime geldi. Parayı tamamlayamadığımı söyledim. Eken bana 'Biz böyle yapanların anasını sinkaf ederiz' dedi. Sonra silahını çekti. 'Senin saçın uzun, kulağında küpe. Seni t.p yaparım' dedi. Devamında 'İndir lan donunu. Oğlan yapacağım t.p olacaksın' dedi. Bu sırada elinde silah vardı. Fermuarını açtı. Cinsel organını çıkarıp 'Kızını göndereceksin' dedi. Bu sırada silahlı elini tuttum. Silah patladı. Süleyman Eken düştü. Sonra nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Eken'in cinsel organını kesmiştim." dedi.

"CESEDİNİ TESTERE İLE KESTİM"

Oktay Yılmaz ifadesini devamında ise olayı kedine geldiğinde elini yüzünü yıkayıp kardeşi Mehmet Yılmaz'ı çağırdığını, kardeşi ile ofisin altında araçta görüşüp para istediğini söyledi. Kardeşinin cinayetten haberi olmadığını belirten Oktay Yılmaz, daha sonra bara gidip alkol aldıktan sonra gece ofise geri geldiğini belirtti. Yılmaz, "Süleyman'ın cesedini bıçakla kesmeye çalıştım. Olmayınca ağaç testere ile kol ve bacaklarını ayırdım. Bunu yapmam sabahı buldu. Daha sonra cesedi banyoya sürükledim. Naylon poşetlere parçaları koydum. Koli bandı ile sıkıştırdım." dedi.

"KALAN PARÇALARI YAKACAKTIM, ASİT BULAMADIM"

İkinci gün cesedin kol ve bacak kısmını taksi ile götürüp annesinin Döşemealtı ilçesinde bulunan evinin fosseptik çukuruna atığını kaydeden Yılmaz, "Ertesi gün büyük ceset parçasını getirmeye karar verip asit ile yok etmeye kara verdim. İkinci gün gövde ve baş kısmını bulunduğu ceset poşeti ve kestiğim ağaç testereyi aynı çuvala koydum. Taksiye bindim. Sanayiye giderek asit almak istedim. Ancak o saatte eski sanayideki esnaflar kapalıydı. Bu asidi alamadım. Bu esnada bir konteyneri gördüm. Ceset parçasını buraya attım. Son alarak ise bıçak, silah ve cep telefonunu poşete koyup yat limanında denize attım." dedi. İfadeler sırasında salon adata buz kesti.

Diğer tutuklu sanık Mehmet Yılmaz, kardeşinin işlediği cinayetten haberini olmadığını ve kesinlikle ceset taşıma işinde bulunmadığını yineledi. Suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Tanık ifadelerini ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Yılmaz kardeşlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.