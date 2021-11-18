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Dehşete düşüren görüntüler...2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Dehşete düşüren görüntüler...2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

18.11.2021 14:39

Dehşete düşüren görüntüler.

Dehşete düşüren görüntüler...2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında ahır yapma yeri nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay 9 Kasım'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Arsaya ahır yapmak isteyen ailenin fertleri ile yapılmasına karşı çıkan ailenin fertleri arasında, silahların da kullanıldığı kavgada Abit Kaya ve Ali Kaya kardeşler hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Ahır yeri nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden taraflar ve yerde yatan yaralılar yer alıyor. Taşların havada uçuştuğu kavgayı araya giren kadınlar engellemeye çalışırken, jandarma ekiplerinin de havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırmak için çaba harcadığı gözlendi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Arsaya ahır yapmak isteyen ailenin fertleri ile yapılmasına karşı çıkan ailenin fertleri arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Abit Kaya (35), Ali Kaya (26), Ahmet K., Kemal P. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırırken yaralılardan 4'ü Viranşehir Devlet Hastanesine, 2'si ise Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Doktorların Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahale ettiği yaralılardan Ali Kaya ve Abit Kaya kardeşler kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrası hastaneye giden şahısların yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri devam ederken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 6 kişiyi, 1 tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Dehşete düşüren görüntüler...2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Dehşete düşüren görüntüler...2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Dehşete düşüren görüntüler...2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Dehşete düşüren görüntüler...2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Viranşehir, Jandarma, Hisarcık, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dehşete düşüren görüntüler...2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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