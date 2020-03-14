Dehşete düşüren görüntüler kamerada. - Son Dakika
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Dehşete düşüren görüntüler kamerada.

6 saat önce

Dehşete düşüren görüntüler kamerada.

Dehşete düşüren görüntüler kamerada... Apartman katındaki yangından korkan kadın 8. kattan böyle düştü

Mersin'de bir apartmanda çıkan yangından korkan kadın, 8. kat balkonundan aşağı düştü

MERSİN - Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan yangında balkon korkuluklarına çıkan kadın, çevredekilerin bakışları arasında aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Yurtdışında yaşayan ve bir iş için Mersin'e gelen 38 yaşındaki Yasemin Özel'in 8. kattaki evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının birden büyümesi üzerinde korku ve paniğe kapılan kadın, balkona çıkıp korkulukları tutarak kendini aşağıya sarkıttı. Yaklaşık 1 dakika boyunca korkuluklara asılan kadın, ellerini bırakıp 8. kattan binanın bahçesine düştü. Ağır yaralanan Özel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren görüntüler kamerada.

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:22 Kaynak: İHA
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