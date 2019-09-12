Dehşete düşüren ifade: babamın kafasına kerpetenle vurdum

BABASI VE KARDEŞİYLE MÜZİK SESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞINI SÖYLEDİ
Kardeşi ve babasının müzik sesinden rahatsız oldukları için odasına geldiğini söyleyen Mustafa Ekmen, savcılıktaki ifadesinde. "Geldiklerinde babamın elinde mavi bir bıçak vardı. Babam bana bıçağı salladı, bu nedenle karnımda bir çizik oluştu. Ben de elimdeki kerpetenle babamın kafasına vurdum. Ancak kardeşime vuramadım, kendisi o sırada kaçtı. Bu olaydan sonra ben dışarıya çıktım" dedi.
Dışarıya çıktığında eniştesi ve eniştesinin oğluyla karşılaştığını söyleyen Mustafa Ekmen,, "Ben dışarıdayken bunlar benim üzerime geldiler. Ben de elimdeki kerpetenle eniştemin oğlu İ.D.'nin kafasına kerpetenle vurdum. Babama yönelik tek eylemim kafasına kerpeten ile vurmamdı. Benim kimseyi öldürme ve yaralama kastım yoktu" dedi.
Mustafa Ekmen savcılık sorgusunun ardından, "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Mahkemedeki sorgusunda da müzik yüzünden kardeşi ve babası ile tartıştıklarını hatırlatan Mustafa Ekmen, "Babamın elinde mavi saplı bıçak vardı. Karnımı bıçakla çizdi. 'Beni mi keseceksin baba' dedim. Sonra kardeşim odadan koşarak kaçtı. Niye kaçtı bilmiyorum. Ben sadece babamın kafasına kerpetenle vurdum. Babamı kalbinden bıçaklamadım. Kardeşime testereyi attım" dedi.
Mahkeme, M.E.,'yi, "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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