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Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

26.06.2021 21:34

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da dehşete düşüren otomobille ezme görüntülerinin ortaya çıktığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da dehşete düşüren otomobille ezme görüntülerinin ortaya çıktığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan evli çiftin aileleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın dehşete düşüren cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille gelen bir şahsın kavga edenlere çarparak defalarca ezmeye çalıştığı gözlendi.

Polis 6 kişiyi gözaltına aldı

Olay sonrası bölgeye giden polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa, Karşıyaka, Karaköprü, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Dehşete düşüren kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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