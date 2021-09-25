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Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti - Son Dakika

Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti

25.09.2021 10:08
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti, System.String[]

Yalova'da 50 yaşındaki kadın, kalçasında yürümesini engelleyen bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyattan sonra böbrekleri kısa sürede iflas eden kadının, operasyon esnasında toplardamarının kesildiği ortaya çıktı. Operasyonu gerçekleştiren doktor ise vicdan azabına dayanamayarak böbreğinin kadına verilmesini vasiyet edip intihar etti. Kadına haber verildiğine ise zaten böbrek nakli olduğu ortaya çıktı. Talihsiz kadın, yüzde 83 engelli olarak hayatına devam ediyor.

50 yaşındaki iki çocuk annesi Seher Uygun'un kalçasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorlanınca doktora başvurdu. Op. Dr. Güven Mete tarafından 2014'te yapılan operasyon sonrasında tuvaletini yapmakta zorluk çekti.

VÜCUDUNDA ŞİŞME MEYDANA GELDİ

Vücudunda şişme meydana gelen kadın, yeniden hastaneye başvurduğunda akut böbrek yetmezliği tanısı kondu. Hastanede hemodiyalize uygun makine olmadığından İstanbul Cerrahpaşa'daki bir hastaneye sevk edildi.

AMELİYAT SIRASINDA TOPLARDAMARI KESİLMİŞ

Ameliyat sırasında talihsiz kadının toplardamarının kesildiği ortaya çıktı. İki kez kalbi duran talihsiz kadın, ilkyardımla hayata döndürüldü. Şok etkisi yaratan itiraf ise Dr. Güven Mete'den geldi. Kadının tedavisini yürüten doktora mail atan Dr. Mete, gerçeği itiraf ederek toplardamarın yanlışlıkla kesildiğini söyledi. Diyaliz makinesine bağlı yaşamaya mahkûm olan Seher Uygun, Yalova'ya döndü ve böbrek nakil listesine girdi. Bir süre sonra da nakil gerçekleşti.

İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre olay sonrası Dr. Güven Mete'nin hastane ile ilişiği kesildi. Doktor daha sonra eşiyle İstanbul'a taşındı. Aradan aylar geçti. Doktor, İstanbul'daki evinde 2015'te bir not bırakarak intihar etti.

VASİYET BIRAKMIŞ

Böbreğini Seher Uygun'a verilmesini vasiyet ederek yaşama gözlerini yuman genç doktorun eşi, Yalova'daki Seher Uygun'un hastanede çalışan akrabasına ulaşarak durumu anlattı. Seher Uygun'a haber verildiğinde ise kadının böbrek nakli olduğu ortaya çıktı.

"YÜZDE 83 ENGELLİYİM"

Sabah'ın haberine göre, konuyla ilgili konuşan Seher Uygun, şunları söyledi: "Ameliyat sonucu böbreklerimi ve sağlığımı kaybettiğim için yüzde 83 engelli kaldım. Günde 30 adet ilaç kullanıyorum ve ayda iki kez Yalova'dan İstanbul'a gidiyorum. Ömrümün sonuna kadar bu ilaçları içeceğim ve sürekli hastaneye kontrole gitmek zorundayım. Hastanede 4 aylık tedavi süreci geçirdim. Sol gözüm üzüntüden ve ağlamaktan dolayı hasar gördü, kanama oldu ve sol gözümden anjiyo oldum. Başıma gelen bu olay nedeniyle maddi ve manevi zarar gördüm, görmeye devam ediyorum. Sadece yürüme sıkıntısı çekiyordum, şu an engelliyim."

Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti

İstanbul, Engelli, İntihar, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti - Son Dakika
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