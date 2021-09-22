Dehşete düşüren olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gidemeden, yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Müstehcen yayınlarından dolayı 5 kez banlanmıştı, son yaptığından sonra işinden oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı isimli genç kız, uzun süredir hayalini kurduğunu üniversiteyi kazandı ancak kalbine yenildi.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde oturan Sıdıka Merve Canlı, hayali olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite heyecanı yaşayıp, okul için hazırlıklarını sürdüren Canlı, dün akşam yakınının düğününe gitti. Canlı, düğünden dönünce de uyumak için odasına geçti. Sıdıka Merve Canlı'nın kardeşi, bu sabah uyandırmaya gittiği ablasının hareketsiz yattığını fark etti.

KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, ilk belirlemelere göre Canlı'nın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi sonrası teslim alınan Sıdıka Merve Canlı'nın cenazesi, evlerinin önüne helallik istenmesinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.