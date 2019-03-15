Dehşete Kapıldı ... !! Elmayı Sıcak Suyla Yıkadı, Beklenmedik Bir Şekilde Bu Oldu

Meyve ve sebzelerin sağlıklı ve faydalı olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Meyve ve sebzelerin sağlıklı ve faydalı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak son yıllarda bu gerçekliğini yitirmektedir. Çünkü meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatmak, daha canlı görünmelerini sağlamak ve daha birçok şey için kimyasallar kullanılmakta, genetikleri değiştirilmektedir. Elbette tüm bu ek müdahaleler meyve ve sebzeleri eskisi gibi sağlıklı ve masum yapmamaktadır.

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