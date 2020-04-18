Dehşeti yaşayan kadından kocasına yardım eden zanlı hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Dehşeti yaşayan kadından kocasına yardım eden zanlı hakkında suç duyurusu

6 saat önce

Eski eşi Recep Y. tarafından darp edilen ve çektiği bir video ile sosyal medyadan yaşadığı dehşeti anlatan Semiye Eylence, eşine yardım eden şahıs hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Eski eşi Recep Y. tarafından darp edilen ve çektiği bir video ile sosyal medyadan yaşadığı dehşeti anlatan Semiye Eylence, eşine yardım eden şahıs hakkında da suç duyurusunda bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin 4 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt'ta 14 Nisan 2020'de 5 yıldır ayrı olduğu eski eşi Recep Y.(50) tarafından bir kulübede 4 saat boyunca darp edilen Semiye Eylence, yaşadıklarının ardından eşi Recep Y. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Eylence, olay günü kaçırıldığını öne sürdüğü aracı kullanan ve eşine yardım eden şahıs hakkında da avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

"ZORLA ARACA BİNDİRİLDİ 1 KİŞİ DE YARDIM ETTİ"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda 14 Nisan 2020'de Semine Eylence'nin işe gitmek için evden çıktığı ve bir araca eski eşi tarafından zorla bindirildiği, 1 kişinin de şüpheliye yardım ettiği anlatıldı.

4 SUÇTAN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Semine Eylence'nin saatlerce darp edildiğinin de ifade edildiği dilekçede, mağdur kadına psikolojik ve cinsel şiddet uygulandığı aktarıldı. Suç duyurusu dilekçesinde Recep Y.'nin tutuklandığı belirtilirken, yardım ettiği öne sürülen şahsın firar ettiği açıklandı. Recep Y.'nin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'cebir' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği dilekçede, yardım eden şahsın da tespit edilip aynı suçlardan cezalandırılması istendi.

"3 YIL ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞTI SERBEST KALDI"

Semiye Eylence 4 saat boyunca eski eşi tarafından yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlatmıştı. Eylence zorla arabaya bindirildiğini söylediği videoda "Eski eşim beni dövdü. Resmi olarak boşandım. 3 yıl önce de aynı şeyi yapmıştı. İfadesi alınıp serbest bırakılmıştı. Beni kulübe gibi bir yere götürdü orada beni rehin tuttu. Saat 7'den 11'e kadar beni dövdü" dedi.

"BÜTÜN YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM"

Eşinin silah ile kendisini tehdit ettiğini de videoda anlatan Eylence, "Mermi doldurdu, bıçak çekti seni öldüreceğim diye. Şoföre de çok yalvardım yardım etmedi. Bütün yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

Semiye Eylence'nin sosyal medyadan yayınladığı görüntülerin ardından eski eşi Recep Y., Başakşehir'de bir konteynerde kuru sıkı tabanca ile yakalanmıştı. Recep Y. sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

(Melike İnal/İHA)

Dehşeti yaşayan kadından kocasına yardım eden zanlı hakkında suç duyurusu

Büyükçekmece, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:05 Kaynak: İHA

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