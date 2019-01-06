Dehşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı... 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Eşini Uyurken Çekiçle Öldürmüş

Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı.

Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı... 6 yaşındaki oğlunun yanında eşini uyurken çekiçle öldürmüş

Adana'da kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürdüğü için tutuklanan kocanın eşini uyurken, 6 yaşındaki çocuğunun yanında başına çekiçle vurup boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü ortaya çıktı

Zanlının eşine çekiçle vururken uyanan çocuğunun yorganın altına girmesi konusunda uyarıp eşine çekiçle vurmaya devam ettiği de öğrenildi



ADANA - Adana'da kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürdüğü için tutuklanan kocanın eşini uyurken, 6 yaşındaki çocuğunun yanında kafasına çekiçle vurup boğazına bıçak sokarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi 3914 Sokaktaki evde 26 Aralık günü sabah meydana gelen olayda, iddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45), sabah saat 08.30'da 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi kendisinden boşanmak istediği için çekiç ve bıçakla öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan ve "kasten öldürmek" suçundan tutuklanan zanlının savcılıktaki verdiği ifadede eşini nasıl öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlının 20 yıldır evli olan eşinin kendisinden boşanmak istediğini 25 Aralık akşam İstanbul'da yatılı okuyan büyük oğlunu arayarak ona da kendisinden boşanmak istediğini söylediğini belirterek, "Ben eşimi ikna etmek için ona yalvardım. Ancak o bir türlü ikna olmadı. Eşimi ikna edemediğim için bu olayı kafama taktım. Eşim ne olursa olsun boşanacağını söyledi. Gece eşim 6 yaşındaki oğlum Hamza ile birlikte bir çekyatta ben de aynı oda da karşı çekyatta yattım. Boşanma konusunu kafama taktığım için sabah erkenden kalkıp çok sayıda sigara içtim. Sonrada dışarı çıkıp çekici alıp odaya geldim. Oğlumla birlikte yan yana yatan eşimin kafasına bir kez vurdum. Eşim hiç uyanmadı bana tepki vermedi. Ancak oğlum sese uyandı. Oğluma sus yorganı kafana çek uyu dedim. Sonra da eşimin kafasına çekiçle 3 kez daha vurdum. Eşim hareketsiz kaldı. Sonrada cebimden çıkardığım bıçağı eşimin boğazının iki tarafına 3 kez sokup çıkardım. Bu hareketten sonra oğlumu alıp evimizin yakınındaki abalama gittim. Oradan akrabam olan mahalle muhtarını arayıp eşimi öldürdüm gel beni polise teslim et dedim. O da bir süre sonra eve gelip polisi aradı. Polisler gelip beni aldı" dediği öğrenildi.

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