Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor - Son Dakika
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Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor

26.09.2022 15:16
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Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor

DEICHMANN Sonbahar-Kış koleksiyonu ile yepyeni bir mevsimi karşılarken konfor ve modayı bir arada sunuyor. Bu sezonda yine oldukça dikkat çekici, genç ve dinamik bir koleksiyon Deichmann severlerle buluşuyor.

Catwalk,Graceland, Vty, Fortini, Fifth Avenueve daha bir çok markanın son trendmodelleriniDeichmann mağazalarında ve onlineshop'da bulabilirsiniz.

Renkli parçalar DEICHMANN'ın yeni koleksiyonunun öne çıkan trendleri arasında.

Özellikle chunky ve highcut sneakerlar ve botlar; birbirinden farklı renkleri ve dikkat çeken detaylarıyla fark yaratacak.

Kalın tabanlı loaferlar isezamansız tarzıve son moda detaylarıyla sezona damgasını vuruyor.

Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor

Zincir ve Tokalı Modeller Deichmann da bu sezon çok moda..

Ayrıca, geniş marka spor koleksiyonunda Fila, Puma, Nike, Adidas, Champion, Hummel gibi markaların son trend sneakerları sokak modasının sınırlarını zorlarken, ayakkabı tutkunlarına hareket özgürlüğü kazandırıyor… Koleksiyonu tamamlayan, cool sırt çantaları da oldukça iddialı…

DEICHMANN yeni koleksiyonunda minikleri de unutmadı. Deichmann çocukları modaya öncülük edecek; geniş ürün koleksiyonu ile dikkat çekenlightweight ve highcut sneakerlarrengarenk modelleriyle miniklerin ayaklarında tarz yaratacak.

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Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor

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Son Dakika Advertorial Sondakika Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor - Son Dakika


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