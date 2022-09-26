Deichmann Sonbahar-Kış Sezonuna Damgasını Vuruyor

Catwalk,Graceland, Vty, Fortini, Fifth Avenueve daha bir çok markanın son trendmodelleriniDeichmann mağazalarında ve onlineshop'da bulabilirsiniz.

Renkli parçalar DEICHMANN'ın yeni koleksiyonunun öne çıkan trendleri arasında.

Özellikle chunky ve highcut sneakerlar ve botlar; birbirinden farklı renkleri ve dikkat çeken detaylarıyla fark yaratacak.

Kalın tabanlı loaferlar isezamansız tarzıve son moda detaylarıyla sezona damgasını vuruyor.

Zincir ve Tokalı Modeller Deichmann da bu sezon çok moda..

Ayrıca, geniş marka spor koleksiyonunda Fila, Puma, Nike, Adidas, Champion, Hummel gibi markaların son trend sneakerları sokak modasının sınırlarını zorlarken, ayakkabı tutkunlarına hareket özgürlüğü kazandırıyor… Koleksiyonu tamamlayan, cool sırt çantaları da oldukça iddialı…

DEICHMANN yeni koleksiyonunda minikleri de unutmadı. Deichmann çocukları modaya öncülük edecek; geniş ürün koleksiyonu ile dikkat çekenlightweight ve highcut sneakerlarrengarenk modelleriyle miniklerin ayaklarında tarz yaratacak.